Bandportrait: COPPER SMOKE

Hätte Tom Petty zusammen mit Johnny Cash eine Band gegründet, Bruce Springsteen und Neil Young dazu eingeladen, dann wäre das vermutlich die Revolution in der Geschichte der Rock-Musik gewesen.

Unvorstellbar ?

Nicht ganz, denn die Würzburger Band COPPER SMOKE steht genau für diesen Sound.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine weitere Tribute-Cover-Band, sondern um eine eigenständige Band mit überwiegend durch Frank Halbig geschriebene Kompositionen, die einen rohen, ungeschliffenen Sound und den Flair des US amerikanischen Südens mit sich bringen.

COPPER SMOKE ist mehrfacher Preisträger des deutschen Rock- und Pop-Preises 2018 und war neben zahlreichen Festival- und Club-Gigs auch schon als Support Band für amerikanische Szene Bands wie „Micky and the Motorcars“ oder „The Captain Legendary Band“ tätig.

Zusammen bringen die fünf Franken gute 100 Jahre Bühnenerfahrung mit und überzeugen durch Spielfreude und ihrem Markenzeichen, dem mehrstimmigen Gesang.

COPPER SMOKE sind:

Frank Halbig – Gitarre & Gesang

Horst Metz – Bass & Gesang

Jobst Braun – Piano/ Keys & Gesang

Dieter Engelhardt – Gitarre & Gesang

Christof Amann – Schlagzeug & Gesang

Bisher erschienen zwei Alben und eine EP der Unterfränkischen Band.

Erst am 15. November 2019 erschien das neue Album “It’s About Time”, in das man beim Label reinhören kann.

It’s About Time (VÖ 2019)

Second Chance (VÖ 2014)

The Guns are loaded (EP) (VÖ 2012)

Hier nun noch ein Video davon, wie COPPER SMOKE beim Deutschen Rock & Pop Preis überzeugen:

Lust auf mehr? Vielleicht bei einem Live- Concert von COPPER SMOKE?

Die aktuellen Tourdaten gibt es auf der Website der Band. Hier und auf Facebook gibt es auch alle weiteren Informationen rund um COPPER SMOKE.

Text & Fotos: COPPER SMOKE