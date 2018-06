Backstreet Boy AJ McLean goes Country…

AJ McLean, Mitglied der US- Boyband „Backstreet Boys“ (BSB), startet sein neues Solo- Projekt und veröffentlicht heute am 5. Juni 2018 seine Single „Back Porch Bottle Service“.

AJ veröffentlicht die Single damit nur zwei Wochen nach der Release des neuen „Backstreet Boys“- Song „“Don’t Go Breaking My Heart“, den die Band nach einer 5jährigen Pause veröffentlicht.

Inspiriert neue Wege einzuschlagen wurde AJ durch „God, Your Mama and Me“, einem Song von „Florida Georgia Line“, bei dem BSB mitwirkten.

Hört hier in „Back Porch Bottle Service“ rein:

Gestern, am 4. Juni, trat AJ übrigens neben Lauren Alaina, Ashley McBryde, Brad Paisley und weiteren bei „Darius Rucker & Friends“, einer Benefiz- Veranstaltung für das „St. Jude’s Children’s Research Hospital“, auf und performte den BSB- Hit „I Want It That Way“. Fotos hierzu gibt es in Kürze 🙂

Gemeinsam mit den „Backstreet Boys“ wird AJ auch bei den diesjährigen CMT Music Awards auftreten.