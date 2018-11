Baby- und Wedding Boom in Nashville …

LOVE IS IN THE AIR – Es geht schlag auf schlag mit den positiven Nachrichten aus der Countryszene.

Ein wahrer Boom – es gibt eine Verlobungs- und Hochzeitsmeldung nach der anderen:

Im Frühjahr gaben sich u.a. Maren Morris and Ryan Hurd das JA-Wort. Es folgten Eheversprechen von Scotty McCreery und Gabi Dugal und Deana Carter & Jim McPhail und auch Kane Brown feierte Hochzeit mit seiner Verlobten Katelyn Jae.

Kürzlich vermählten sich dann Charlie Worsham und Kristen Anne Korzenowski, Schauspieler und Sänger Chris Carmack und Erin Slaver und auch Brett Young ging mit seiner Langzeitfreundin Taylor Mills den Bund fürs Leben ein.

Ja Ja, die Couples in der Musiccity mehren sich und demnächst gibt es sicherlich noch die ein oder andere Hochzeit zu verkünden, denn Lauren Alaina, Jillian Jacqueline und Maddie Marlow (Teil des Duos Maddie & Tae) sind mittlerweile verlobt und es ist nur eine Frage der Zeit bis die Hochzeitsglocken läuten.

Aber auch ein wahrlicher Baby-Boom herrscht in der Countryszene:

Die wohl freudigste Nachricht kam im Sommer von Carrie Underwood, die nach Fehlgeburten und einem Sturz endlich wieder nach vorn schauen kann.

Auch American Young – Sängerin Kristy Osmunson, Jana Kramer und Angaleena Presley ( ein Teil der Pistol Annies) gaben bekannt, dass sie Mama werden.

Chris Stapleton und seine Frau erwarten kurz nach der Geburt der Zwillinge im Oktober 2017 wieder Nachwuchs und auch Jason Aldean und seine Frau Brittany werden erneut Eltern.

Eric Pasley und seine Frau Nathalie erwarten ebenfalls ihr erstes Kind – der Grund weshalb der Musiker auf seiner Deutschland-Tour nicht von seiner Frau begleitet werden konnte.

Stolze Eltern sind im Januar schon Hillary Scott (Lady Antebellum) und Jesse James Decker im März geworden.

Wir finden es sind allesamt großartige Neuigkeiten und wir freuen uns schon auf weitere Wedding- und Baby- News.