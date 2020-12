Axel O. veröffentlicht Song in deutscher Sprache

Erst Anfang November erschien die Single “Not built for Love” des isländischen Singer/ Songwriters Axel O.

Eigentlich singt Axel O. in englischer Sprache, doch nun veröffentlicht der Singer/ Songwriter erstmals einen Song in deutscher Sprache.

Für “Insel im Norden”, der deutschen Version seines Songs “Island in the North”, den er genau vor einem Jahr veröffentlichte, arbeitet der Isländer mit dem in Deutschland lebenden Amerikaner Willie Jones zusammen, der vielen als Santa Claus bekannt ist. Weiterhin wirkten Klaus Pfreundner, Asgeir Pall Agustsson und die Musiker Milo Deering, Johann Asmundssson, Sigurgeir Sigmundsson und Magnus Kjartansson am Song mit.

“Insel im Norden” – ein wunderschöner nordischer Countrysong über Axel´s Heimat Island, der zum Träumen einlädt:

Natürlich gibt es den Song auch zum Download: https://ffm.to/6nqlxdn