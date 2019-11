Ausstrahlung der CMA – Awards im deutschen Fernsehen

Die 53. CMA- Awards kommen dank der neu geschlossenen Zusammenarbeit der Mediengruppe RTL und der Bertelsmann Content Alliance ins Fernsehen.

Die Verleihung der 53. Country Music Association Awards (CMA- Awards) findet am 13. November in der Bridgestone Arena in Nashville statt und wird live auf dem US- Sender abc übertragen.

Der TV- Sender VOX zeigt am 26. November 2019 ab 22:15 Uhr einen ca. zweistündigen Mitschnitt. Seit 2012 war die Verleihung der CMA Awards nicht mehr in Deutschland zu sehen.

Die diesjährige Show wird Countrystar Carrie Underwood moderieren, diesmal mit weiblicher Unterstützung von Reba McEntire und Dolly Parton.

Im Dezember werden dann auch die TV-Shows “CMA Fest 2019” und “CMA Country Christmas 2019” erstmals in Deutschland zu sehen sein. RTLplus strahlt beide Sendungen aus und anschließend sind diese bei TVNOW verfügbar.