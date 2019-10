American Western Saloon – Programm November/ Dezember 2019

American Western Saloon

(the biggest little Saloon in the world)

Königshorster Strasse 6 (ehem. Wilhelmsruher Damm 142 c)

13439 Berlin-Reinickendorf

Tel.: 030/40728780 Fax:030/4128800

www.western-saloon.de www.american-western-saloon.de

Facebook.com/page/American-Western-Saloon

Facebook.com/page/Jack-Daniels-Junkie

November 2019

Fr., 01.11. – “Friday for Foodtour”! „All you can eat“ Spare Ribs & Mini Haxen. Bitte reservieren

Sa., 02.11. – The Lennerockets – Rock ’n’ Roll aus Hohemlimburg

Fr., 08.11. – Farm Dance / Line Dance Party ab 20 Uhr mit Yvonne

Sa., 09.11. – Larry Schuba – The one man Show

Fr., 15.11. – Barn Dance mit Bernd ab 20 Uhr

Sa., 16.11. – 4 Cash

Fr., 22.11. – „Nataline Dance Party“ mit Natalie Redlitz ab 20 Uhr

Sa., 23.11. – Sally Dogs – Irische Volkslieder • Englische Kneipenlieder • Schottische Seemanns-Songs

Fr., 29.11. – 23. Benefiz Konzert mit Larry Schuba, Mike Strauss & Nashville Friends Eintritt zum Benefizkonzert 15.- €

Sa., 30.11. – The Twang – 21 Years of genuine countrification VVK 15.-

Dezember 2019

Fr., 06.12. – Geschlossene Gesellschaft!

Sa., 07.12. – Hardcore Troubadours

Fr., 13.12. – Farm Dance / Line Dance Party ab 20 Uhr mit DJ Silver

Sa., 14.12. – Ramblin Boots (NL) (Karten im VVK 15.- € erhältlich)

Fr., 20.12. – Barn Dance mit Bernd ab 20 Uhr

Sa., 21.12. – Hard Travelin

Fr., 27.12. – Larry Schuba & Western Union (Karten im VVK 15.- € erhältlich) (Offizielle Jahresabschlussparty mit Western Union)

Sa., 28.12. – BON – AC/DC Cover Band (Karten im VVK 12.- € erhältlich)

31.12.19 – Silvester Geschlossen

01.01.20 – Neujahr Geschlossen

The Western Saloon Stampede – Country & Western Tanzkurs @ American Western Saloon

Jeden….

Dienstag ab 18.oo Uhr Anfängerkurs mit Bernd

Dienstag ab ca. 19.oo Uhr Weiterführender Anfänger Kurs mit Bernd

Dienstag ab ca. 20.oo Uhr Weiterführender Fortgeschrittener Kurs mit Bernd

Mittwoch ab 18.3o Uhr Anfänger Kurs mit Thomas Koch

Mittwoch ab 19.30 Uhr Fortgeschrittenen I. Kurs mit Thomas Koch

Mittwoch ab 20.30 Uhr Fortgeschrittenen I. Kurs mit Thomas Koch

Donnerstag ab 18.30 Uhr Anfängerkurs mit Yvonne Redlitz / Natalie Redlitz

Donnerstag ab 19.3o Uhr Fortgeschrittene I. mit Yvonne Redlitz / Natalie Redlitz

Donnerstag ab 20.3o Uhr Fortgeschrittene II. mit Yvonne Redlitz / Natalie Redlitz

Line Dance Partys am zweiten (Farm Dance) und dritten Freitag (Barn Dance) im Monat.

Offen: Die. bis Do. ab 18 Uhr/ Fr. & Sa. ab 19 Uhr

So. & Mo. geschlossen oder nach Vereinbarung.

Fahrverbindung: U8 + S1 Bhf. Wittenau

Bus 122, 124, 221, M21,X21,X33 (Halt. Märkisches Zentrum)

Our beers are as cold as your ex-wife