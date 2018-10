Alan Jackson wird 60!

Happy Birthday Mr. Alan Jackson!

Der Country- Superstar feiert am 17. Oktober seinen 60. Geburtstag und wir gratulieren recht herzlich!

1958 wird der Sänger als Alan Eugene Jackson im US- Bundesstaat Georgia geboren.

Schon als Kind begeistere sich Alan Jackson für Country Music. Sein Frau stellt Anfang der 80er Jahre den Kontakt zu Glen Campbell her und er spielt seiner Plattenfirma selbstgeschriebene Songs vor, woraufhin er eine Stelle als Songschreiber bekommt und mit seiner Frau nach Nashville zieht.

1989 bekommt er einen Plattenvertrag bei „Arista Records“ – das ist der Anfang seiner steilen Karriere.

Verkauft sich seine erste Single noch mäßig, bringt sein erstes Album „Here in the Real Wolrd“ schon mehr als 1 Million Verkäufe ein.

Die nächsten Alben erreichten Platin Status und fast jede Single steigt an die Spitze der Charts.

Es ging steil bergauf mit dem Musiker und somit wurde Alan Jackson 2010 mit einem Stern auf dem Hollywood „Walk of Fame“ geehrt. Sieben Jahre später, 2017, folgte dann die Aufnahme in die legendäre Country Music Hall of Fame in Nashville.

Jackson ist am Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Mit 23 Studio- / Live- / Weihnachts – und Gospel- Alben, die fast alle in den Top 10 der Country Charts landeten und 25 Number- One- Hits zählt Alan Jackson zu den erfolgreichsten Country Stars aller Zeiten.

Hinzukommen Auszeichnungen der CMA- Awards, ACM´s und den TNN- Awards u.a. als Entertainer des Jahres.

Der Songwriter lebt heute mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern in Tennessee.

Noch mehr Informationen zu Alan Jackson gibt es auf www.alanjackson.com