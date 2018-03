ACM AWARDS 2018, seht hier die Nominierten!

Zu den Nominierten der ACM Awards 2018 zählen viele der größten angesehensten Künstler der Country-Musik.

Am Donnerstagmorgen den 1. März, enthüllte Reba McEntire die Nominierungen für den Song des Jahres via Facebook und kündigte weitere Top-Kategorien während eines Auftritts auf CBS, an diesem Morgen an. McEntire wird außerdem 2018 die Gastgeberin der ACM Awards sein.

Chris Stapleton, Keith Urban, Miranda Lambert und Jason Aldean gehören zu den Künstlern, die bei den ACM Awards 2018 mehrfach nominiert wurden.

Aldean, Garth Brooks, Luke Bryan, Stapleton und Urban werden in der größten Kategorie, Entertainer des Jahres, antreten.

Chris Stapleton geht mit den meisten Nominierungen in die Nacht. Er ist für acht Auszeichnungen in fünf Kategorien, darunter Entertainer des Jahres und männlicher Sänger des Jahres nominiert. Ebenfalls ist er zweimal in den Kategorien Album des Jahres und Single Record of the Year nominiert, und zwar als Sänger und Produzent.

Thomas Rhett hat sechs Nominierungen, darunter männlicher Sänger des Jahres.

Keith Urban hat fünf Nominierungen. Dies ist bereits das elfte Mal, dass Urban für den männlichen Sänger des Jahres nominiert ist und zum achten Mal für den Entertainer des Jahres.

Miranda Lambert betritt den Abend mit vier Nominierungen. Wenn sie die Trophäe für die weibliche Sängerin des Jahres mit nach Hause nimmt, wäre es ihr neunter Sieg in Folge in dieser Kategorie.

Maren Morris hat ebenfalls vier Nominierungen und Little Big Town ist für die Vocal Group of the Year im Rennen.

Es wird sogar einige Neulinge in einigen Kategorien geben. Während Tim McGraw 18 ACM Awards und Faith Hill 16 hat, sind die beiden zum ersten Mal in der Kategorie Vocal Duo des Jahres nominiert.

Die ACM Awards 2018 finden am 15. April statt und werden live auf CBS aus der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas übertragen.

2018 Academy of Country Music Awards Nominierten:

Entertainer of the Year

Jason Aldean

Garth Brooks

Luke Bryan

Chris Stapleton

Keith Urban

Male Vocalist of the Year

Jason Aldean

Thomas Rhett

Chris Stapleton

Keith Urban

Chris Young

Female Vocalist of the Year

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Maren Morris

Carrie Underwood

Reba McEntire

Vocal Duo of the Year

Brothers Osborne

Dan + Shay

Florida Georgia Line

LoCash

Tim McGraw and Faith Hill

Vocal Group of the Year

Lady Antebellum

Lanco

Little Big Town

Midland

Old Dominion

Album of the Year

Little Big Town, The Breaker

Jon Pardi, California Sunrise

Chris Stapleton, From A Room: Vol. 1

Old Dominion, Happy Endings

Thomas Rhett, Life Changes

New Male Vocalist of the Year

Kane Brown

Luke Combs

Devin Dawson

Russell Dickerson

Brett Young

New Female Vocalist of the Year

Lauren Alaina

Danielle Bradbery

Carly Pearce

RaeLynn

New Vocal Duo or Group of the Year

High Valley

Lanco

LoCash

Midland

Runaway June

Single Record of the Year (Awarded to Artist(s) / Producer(s) / Record Label(s))

Little Big Town, „Better Man“

Sam Hunt, „Body Like a Back Road“

Chris Stapleton, „Broken Halos“

Midland, „Drinkin‘ Problem“

Blake Shelton, „I’ll Name the Dogs“

Video of the Year (Awarded to Producer(s) / Director(s) / Artist(s))

Dierks Bentley, „Black“

Brothers Osborne, „It Ain’t My Fault“

Kelsea Ballerini, „Legends“

Thomas Rhett, „Marry Me“

Miranda Lambert, „We Should Be Friends“

Song of the Year (Awarded to Songwriter(s) / Publisher(s) / Artist(s)

Sam Hunt, „Body Like a Back Road“

Keith Urban, „Female“

Miranda Lambert, „Tin Man“

Chris Stapleton, „Whiskey and You“

Vocal Event of the Year (Awarded to Artist(s) / Producer(s) / Record Label(s))

„Craving You,“ Thomas Rhett Feat. Maren Morris

„Dear Hate,“ Maren Morris Feat. Vince Gill

„Funny (How Time Slips Away),“ Glen Campbell and Willie Nelson

„The FIghter,“ Keith Urban Feat. Carrie Underwood

„What Ifs,“ Kane Brown feat. Lauren Alaina

Songwriter of the Year

Rhett Akins

Ashley Gorley

Hillary Lindsey

Shane McAnally

Josh Osborn

