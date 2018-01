Erich Church erhält Platin

Eric Church scheint ziemlich verstanden zu werden – oder zumindest geschätzt. Das Album „Mr. Misunderstood“ des Stars wurde von der Recording Industry Association of America mit Platin ausgezeichnet.

Ein Album ist Platin zertifiziert, wenn es mehr als 1 Million mal verkauft wird. Zusätzlich zur RIAA-Zertifizierung wurde „Mr. Misunderstand“ zuvor 2016 als CMA-Album des Jahres ausgezeichnet. Weitere gute Nachrichten kommen in Form einer Nr. 1-Single mit „Round Here Buzz“, die diese Woche an der Spitze der Country Airplay-Charts von Billboard steht.