61. Grammy Awards – Das sind die Nominierungen…

… im Bereich „COUNTRY“.

Mit jeweils drei Nominierungen dominieren die weiblichen Künstlerinnen Maren Morris & Kacey Musgraves:

Best Country Solo Performance

Für neue Gesangs- oder Instrumental-Solo-Country-Aufnahmen

♦ WOULDN’T IT BE GREAT?

Loretta Lynn

♦ MONA LISAS AND MAD HATTERS

Maren Morris

♦ BUTTERFLIES

Kacey Musgraves

♦ MILLIONAIRE

Chris Stapleton

♦ PARALLEL LINE

Keith Urban

Best Country Duo/Group Performance

Für neue Gesangs- oder Instrumental-Duo- / Gruppen- oder kollaborative Aufnahmen.

♦ SHOOT ME STRAIGHT

Brothers Osborne

♦ TEQUILA

Dan + Shay

♦ WHEN SOMEONE STOPS LOVING YOU

Little Big Town

♦ DEAR HATE

Maren Morris Featuring Vince Gill

♦ MEANT TO BE

Bebe Rexha & Florida Georgia Line

Best Country Song

Ein Songwriter Award. Ein Lied ist berechtigt, wenn es zum ersten Mal veröffentlicht wurde oder im ersten Jahr der Bekanntheit erlangt wurde.

♦ BREAK UP IN THE END

Jessie Jo Dillon, Chase McGill & Jon Nite, songwriters (Cole Swindell)

♦ DEAR HATE

Tom Douglas, David Hodges & Maren Morris, songwriters (Maren Morris Featuring Vince Gill)

♦ I LIVED IT

Rhett Akins, Ross Copperman, Ashley Gorley & Ben Hayslip, songwriters (Blake Shelton)

♦ SPACE COWBOY

Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves, songwriters (Kacey Musgraves)

♦ TEQUILA

Nicolle Galyon, Jordan Reynolds & Dan Smyers, songwriters (Dan + Shay)

♦ WHEN SOMEONE STOPS LOVING YOU

Hillary Lindsey, Chase McGill & Lori McKenna, songwriters (Little Big Town)

Best Country Album

Für Alben mit einer Spielzeit von mindestens 51% für neue Aufnahmen.

♦ UNAPOLOGETICALLY

Kelsea Ballerini

♦ PORT SAINT JOE

Brothers Osborne

♦ GIRL GOING NOWHERE

Ashley McBryde

♦ GOLDEN HOUR

Kacey Musgraves

♦ FROM A ROOM: VOLUME 2

Chris Stapleton

Die Vollständige Liste der Nominierungen findet Ihr hier.

Die Verleihung der 61. Grammy Awards findet am Sonntag, den 10. Februar statt.

Photo: ©GRAMMY.com