In Los Angeles wurden am Sonntag, den 22. November 2020, die 48. American Music Awards verliehen.

Moderiert wurde die Gala von der Schauspielerin Taraji P. Henson, jedoch auf Grund der anhaltenden Corona- Pandemie in einer leeren Halle. Die Bühnen wurden teilweise von anderen Orten zugeschaltet … 2020 ist eben alles ein bisschen anders…

Die Abräumer des Abends waren Taylor Swift, The Weekend, Justin Bieber und Dan+Shay mit je drei Awards. Dan+Shay räumten gemeinsam mit Justin Bieber für “10 000 Hours” in den Kategorien “Favorite song – Country” und “Collaboration of the year”, sowie als “Favorite duo or group – Country” ab.

Die weiteren Gewinner aus dem Genre “Country” sind:

Favorite male artist – Country

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Favorite female artist – Country

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Favorite duo or group – Country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Favorite album – Country

Luke Combs, “What You See Is What You Get”

Blake Shelton, “Fully Loaded: God’s Country”

Morgan Wallen, “If I Know Me”

Favorite song – Country

Dan + Shay featuring Justin Bieber, “10,000 Hours”

Maren Morris, “The Bones”

Blake Shelton featuring Gwen Stefani, “Nobody But You”

Die vollständige Liste der Gewinner gibt es hier.

Wir gratulieren herzlich! 🍀🏆

Foto: www.theamas.com